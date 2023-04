Business news: Marocco, premier, numero turisti aumentato del 292 per cento nell'ultimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha accolto, tra marzo e dicembre 2022, circa 11 milioni di turisti, registrando un aumento del 292 per cento rispetto al 2021 (3,7 milioni di turisti), e del 391 per cento rispetto al 2020 (2,7 milioni). Lo ha reso noto il capo del governo di Rabat, Aziz Akhannouch, durante una sessione mensile di interrogazione presso la Camera dei consiglieri, dedicata alla discussione della "politica nazionale del turismo". Il primo ministro ha sottolineato che gli sforzi compiuti dal suo governo per sostenere il settore del turismo e la buona gestione nel periodo post pandemia, oltre al grande successo del processo vaccinale, hanno consentito una "fortissima ripresa" dopo l'apertura delle frontiere, nel mese di marzo 2022. "Il settore del turismo ha recuperato, in soli 10 mesi, l'84 per cento dei turisti, rispetto all'intero anno 2019, che è stato considerato un anno di riferimento, e questo tasso di recupero è superiore al tasso di recupero medio globale, che è stimato al 63 per cento", ha fatto sapere. (Res)