Business news: Banca centrale Siria, tasso di cambio trasferimento rimesse a 7.400 lire per dollaro

- La Banca centrale della Siria ha fissato il tasso di cambio per il trasferimento delle rimesse a 7.400 lire siriane per un dollaro statunitense e a 8.125 lire siriane per un euro. Lo si apprende dall’informativa di versamento e di cambio diffusa dalla Banca centrale, secondo cui l’obiettivo del documento è regolamentare l’erogazione dei contanti e l’incasso dei versamenti dall’estero, sia per le imprese, sia per i privati, inclusi quelli effettuati attraverso le reti internazionali di trasferimento di denaro. Da parte sua, l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, ha riferito che “la lira siriana ha registrato un nuovo crollo record, dal momento che il tasso di cambio ha superato le 8.000 lire per un dollaro”. “A Damasco, il suo valore è di 7.775 lire per un dollaro all’acquisto e di 7.850 lire per un dollaro alla vendita”, ha specificato il Sohr, “ad Aleppo è di 7.825 lire siriane per un dollaro all’acquisto e di 7.900 lire per un dollaro alla vendita, mentre nei governatorati di Al Hasaka e Idlib ha superato le 8.000 lire siriane per un dollaro”. “La Banca centrale siriana, invece, ha fissato il tasso di cambio della lira siriana con il dollaro a 7.400”. La questione è tanto più urgente, quanto più “a ogni diminuzione del valore della valuta locale, i siriani devono affrontare l’aumento dei prezzi dei generi alimentari, dei carburanti, dei servizi e di tutti i beni necessari nella vita quotidiana”, secondo il Sohr. Per questo, molti cittadini siriani hanno espresso il timore di una nuova ondata di rincari, tenendo in considerazione che i prezzi sono già considerati molto elevati e al di fuori della portata del potere d’acquisto dei salari medi. (Lib)