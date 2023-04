Business news: Emirates Steel Arkan valuta partecipazione in divisione acciaio di Thyssenkrupp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppo siderurgico statale di Abu Dhabi, Emirates Steel Arkan sta valutando l'acquisto di una partecipazione della divisione acciaio del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui le trattative tra le due imprese stanno entrando nel vivo e l'azienda emiratina sta emergendo come il candidato “più serio” all'ingresso nel settore siderurgia della società tedesca. Un'offerta formale potrebbe arrivare “nei prossimi mesi”. Una possibilità è che Emirates Steel Arkan rilevi la quota come parte di una partenariato commerciale. In questo scenario l'azienda di Abu Dhabi realizzerebbe prodotti ad alta intensità di energia negli Emirati Arabi Uniti, utilizzando fonti rinnovabili, prima di spedirli in Germania dove Thyssenkrupp li trasformerebbe in beni finiti per l'industria automobilistica. Negli ultimi mesi, hanno dimostrato interesse per la divisione acciaio del conglomerato il gruppo siderurgico indiano Jsw Steel (India) e Cvc, società finanziaria britannica. Tuttavia, i colloqui di Thyssenkrupp con queste parti sarebbero “meno attivi” di quelli con Emirates Steel Arkan. (Geb)