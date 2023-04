Business news: ministro Finanze, debito pubblico in aumento e ritardi in riscossione delle entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya deve affrontare un enorme debito pubblico, con prestiti in scadenza ad un tasso superiore ai 368 milioni di dollari alla settimana ed un ritardo nella riscossione delle entrate che ha ulteriormente aggravato la situazione. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze e per la Pianificazione economica, Njuguna Ndung'u, che in dichiarazioni riprese da "The East African" ha sottolineato come la stretta di cassa abbia provocato ritardi nel pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici e nel versamento di sussidi ai governi regionali delle diverse contee keniote. Ndung'u ha espresso le sue preoccupazioni al comitato per gli investimenti pubblici e i fondi speciali della contea del Senato, evidenziando come nel solo mese di marzo i prestiti in scadenza abbia superato 1 miliardo di dollari. L'economia del Kenya sta attraversando una "tempesta perfetta", con obiettivi mancati di crescita che hanno peggiorato le preesistenti carenze di entrate. Secondo il ministro il fisco avrebbe raccolto a fine marzo un totale di 10,6 miliardi di dollari rispetto all'obiettivo prefissato di 11,7 miliardi. (Res)