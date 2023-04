Business news: Mozambico, presidente Nyusi spinge Total a riavviare progetto Gnl, ma il gruppo francese valuta i rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attuali condizioni di sicurezza nel nord del Mozambico consentono al gruppo francese TotalEnergies di riavviare il progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) interrotto a Cabo Delgado nell'aprile del 2021 a causa di continue incursioni jihadiste. Lo ha dichiarato il presidente mozambicano Filipe Nyusi, dicendosi certo che il progetto da 20 miliardi di dollari possa ripartire senza rischi. "L'ambiente di lavoro e la sicurezza nel nord del Mozambico consentono a Total di riprendere le sue attività in qualsiasi momento", ha affermato il presidente parlando ad una conferenza mineraria ed energetica di Maputo, sottolineando che il Mozambico intende approfittare degli attuali prezzi elevati del Gnl e della spinta internazionale a promuovere l'uso di fonti di energia più pulite. Per la portavoce di TotalEnergies Stephanie Platat, tuttavia, "il riavvio è una decisione di Mozambique Lng e non di TotalEnergies, che possiede solo il 26,5 per cento del progetto". Platat ha sottolineato che "dato il contesto, la decisione dovrà essere unanime" e che da questo punto di vista "la posizione di TotalEnergies è che sia opportuno prendersi il tempo necessario per avere le garanzie attese prima di considerare un possibile riavvio". "La decisione di riavviare il progetto dipendeva dalle garanzie di sicurezza e diritti umani a Cabo Delgado e da una visione chiara dei costi del progetto dopo un'interruzione di oltre due anni, che devono essere mantenuti e non aumentati", ha aggiunto la portavoce. La provincia settentrionale di Cabo Delgado è in preda dal 2017 ad un'insurrezione jihadista che ha provocato migliaia di vittime e sfollato, bloccando a causa dell'insicurezza investimenti miliardari come quello di Total. La compagnia petrolifera francese ha acquistato una partecipazione operativa nel progetto Mozambique Lng per 3,9 miliardi di dollari nel 2019. I ritardi nel progetto avevano indotto il Fondo monetario internazionale a ridimensionare le sue previsioni di crescita economica per la nazione. (Res)