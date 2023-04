Serbia-Kosovo: ambasciatore russo, Associazione comuni serbi non esiste per "colpa" di Usa e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo non esiste ancora perché né gli Stati Uniti né l'Unione europea hanno esercitato la dovuta influenza su Pristina. Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, in risposta alla dichiarazione dell'omologo statunitense, Christopher Hill, che si chiedeva "come mai questa struttura, così cruciale per garantire i diritti e la sicurezza dei serbi, non si sia ancora stata formata a dieci anni dall'accordo di Bruxelles". "La risposta è molto semplice", ha scritto Bocan-Harchenko su Twitter, "non esiste la Zso, perché né l'Ue né gli Usa hanno esercitato l'influenza necessaria su Pristina per tutto questo tempo. La situazione ricorda molto l'approccio dell'Occidente negli accordi di Minsk sull'Ucraina". (Seb)