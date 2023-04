Serbia: ambasciatore Usa, non è momento giusto per elezioni nei quattro comuni del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Usa in Serbia, Christopher Hill, ha affermato che "non è il momento giusto per indire le elezioni nei quattro comuni del nord del Kosovo" e che questa non è solo la posizione degli Stati Uniti, "ma anche quella di molti altri Paesi". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Dopo un incontro con il presidente del Parlamento serbo, Vladimir Orlic, Hill ha affermato che gli Stati Uniti "monitoreranno e rivedranno attentamente" tutti gli aspetti delle elezioni nel nord del Kosovo previste per domenica 23 aprile. "Il momento migliore per parlare delle elezioni è dopo che si sono concluse, per vedere cosa è realmente accaduto. Direi che il mio Paese e molti altri Paesi ritengono che questo non sia il momento giusto per le elezioni, visto che siamo in un momento cruciale per il dialogo che è in corso. Crediamo che tutti i problemi debbano essere risolti attraverso il dialogo", ha affermato Hill. Il rappresentante diplomatico ha sottolineato che il "test più importante" per tutti coloro che partecipano al dialogo sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina è "l'attuazione di quanto concordato in precedenza, come la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)". (Seb)