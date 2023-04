Balcani: oggi elezioni locali in quattro comuni del Nord del Kosovo a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi in quattro comuni nel nord del Kosovo a maggioranza serba (Leposavic, Zubin Potok, Zvecan e Severna Mitrovica) le elezioni locali straordinarie. La Lista Serba ha annunciato il boicottaggio del voto. Le votazioni si svolgeranno in 19 seggi elettorali, di cui cinque scuole nei villaggi e insediamenti nel nord del Kosovo dove la popolazione albanese è maggioritaria, mentre nelle zone a maggioranza serba le votazioni saranno organizzate in container posti vicino alle strade principali nel nord del Kosovo. Pochi giorni prima delle elezioni, i membri della polizia del Kosovo sono stati schierati accanto ai container e sono in servizio intorno ai seggi elettorali giorno e notte. I poliziotti provengono principalmente da altre parti del Kosovo, di nazionalità albanese, perché i poliziotti serbi nel nord del Kosovo hanno lasciato il servizio lo scorso novembre. Secondo i dati della Commissione elettorale, 45.095 elettori hanno diritto di voto alle elezioni per i sindaci dei comuni nel nord del Kosovo, e 20.314 per i consiglieri nei comuni di Leposavic e Zvecan. Le elezioni saranno attentamente monitorate da 357 osservatori, rappresentanti di 31 organizzazioni, che seguiranno anche le procedure dopo la chiusura dei seggi elettorali. Per il monitoraggio delle elezioni sono stati inoltre accreditati 170 rappresentanti dei media nazionali e internazionali. I seggi elettorali saranno chiusi alle 19:00. (Alt)