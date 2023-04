Serbia: Vucic, solo pochi serbi hanno votato alle elezioni nei comuni del Nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo pochi serbi in tutti e quattro i comuni del Nord del Kosovo hanno preso parte stamane alle elezioni locali. Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, parlando a Donja Gradina alla commemorazione delle vittime del campo di Jasenovac. Nelle elezioni locali "intendono stabilire il potere di coloro che non possono ottenere nemmeno l'uno o il due per cento dei voti, che non vivono in Kosovo", ha affermato Vucic. "I serbi non ascolteranno nessuno e non serviranno gli interessi di nessuno, vogliono lottare per gli interessi della loro gente", ha sottolineato. (segue) (Seb)