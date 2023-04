Serbia: premier Brnabic risponde a von Cramon su elezioni in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba, Ana Brnabic, ha detto al membro del Parlamento europeo Viola von Cramon che "deve vergognarsi". La parlamentare di Bruxelles aveva affermato che il boicottaggio della Lista serba alle elezioni nel nord del Kosovo di ieri era "contrario agli standard democratici". "Voi parlate di valori democratici, dopo che avete organizzato le elezioni nei container, sotto la supervisione delle forze armate e con un riconoscimento dei risultati basato su un'affluenza del due per cento degli aventi diritto", ha scritto Brnabic su Twitter. Von Cramon aveva precedentemente pubblicato una dichiarazione su Twitter in cui affermava che le elezioni nei quattro comuni a maggioranza serba di Leposavic, Zvecan, Zubin Potok e Mitrovica nord erano "conformi al quadro giuridico del Kosovo". La parlamentare europea aveva espresso il proprio rammarico per "il boicottaggio organizzato dal governo di Belgrado, così come l'intimidazione dei leader politici serbi dell'opposizione".(Seb)