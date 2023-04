Serbia: Dacic, Comitato ministri Consiglio d'Europa ha violato procedura sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha violato la procedura accettando la richiesta di Pristina per l'adesione allo stesso organismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ripreso dal sito informativo bosniaco "Klix". Dacic ha quindi commentato le posizioni del Montenegro e della Bosnia Erzegovina sul voto. "Il Montenegro ha votato per l'ammissione del Kosovo. Prima o poi avranno bisogno di un nostro voto e di certo non potranno contare su di noi. Per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina, noi abbiamo sempre difeso la sua integrità territoriale. Ora se qualcuno ce lo chiede, ci asterremo come hanno fatto loro. Perché dovremmo essere a favore dell'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, se il Paese si astiene sulla richiesta del Kosovo", ha sottolineato Dacic. Allo stesso tempo, il ministro serbo ha commentato le decisioni di altri Paesi sulla stessa questione. (segue) (Seb)