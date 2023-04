Montenegro: presidente serbo Vucic, non entusiasti del sostegno di Podgorica al Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia "non è entusiasta" della decisione del Montenegro di sostenere l'ingresso del Kosovo nel Consiglio d'Europa e ciò influirà sulle relazioni tra Belgrado e Podgorica. Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ripreso dalla stampa montenegrina. "Il Montenegro si poteva almeno astenere dal voto. Così è come se avesse votato per l'ammissione del Kosovo, e invece avrebbe potuto mostrare almeno un po' di attenzione verso la Serbia", ha detto Vucic. L'ambasciatore del Montenegro presso il Consiglio d'Europa, Bozidarka Krunic, ha sostenuto l'ingresso del Kosovo nell'istituzione. A seguito dell'accettazione della richiesta di Pristina, il presidente serbo ha dichiarato che ci saranno cambiamenti "profondi e fondamentali" nella politica estera della Serbia nei confronti di alcuni Paesi. Oltre che per il Montenegro, Vucic ha espresso il suo disappunto anche per l'astensione dal voto dell'Ucraina. (Seb)