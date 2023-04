Nord Macedonia-Kosovo: presidente Osmani visita comune di Cair per targa in onore di Rugova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha visitato oggi il comune di Cair, in Macedonia del Nord, dove è stata svelata una targa con il nuovo nome della via "Ibrahim Rugova", in onore dell'ex presidente kosovaro. All'evento hanno partecipato il sindaco del comune, Visar Ganiu, e Teuta Rugova, figlia del presidente Ibrahim Rugova. Osmani si trova in visita ufficiale in Macedonia del Nord. Nella giornata di ieri la presidente ha avuto un incontro a Skopje con l’omologo macedone, Stevo Pendarovski.(Seb)