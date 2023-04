Sport: assessore Lazio, complimenti ad As Roma femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, rivolge i complimenti "alle atlete della Roma Calcio Femminile che conquistano, dopo 4 anni di duro lavoro, il loro primo scudetto. Un traguardo storico". In una nota Palazzo spiega: "Un percorso bellissimo accompagnato da un tifo sempre più forte che dimostra finalmente come il calcio si sia ormai affermato tra le donne a tutti i livelli, senza avere nulla da invidiare a quello maschile in quanto ad agonismo e professionismo. Grazie ragazze per l’emozione che ci avete fatto vivere e perché la vostra impresa certamente invoglierà tante altre giovanissime ad avvicinarsi al mondo del calcio. Vi aspettiamo presto in Regione per celebrare insieme questo scudetto”. (Com)