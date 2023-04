Business news: Israele, popolazione sfiora i 10 milioni, +2,3 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione di Israele ha quasi raggiunto i 10 milioni, in crescita del 2,3 per cento rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’ufficio centrale di statistica (Cbs) alla vigilia delle celebrazioni del 75esimo anniversario della fondazione di Israele. Rispetto al 1948, la popolazione in Israele è aumentata di dodici volte. Il 14 maggio 1948, 806 mila persone vivevano in Israele. In particolare, secondo gli ultimi dati diffusi, 9,72 milioni di persone vivono in Israele, di cui 7,14 milioni ebrei, pari al 73,5 per cento, 2,04 milioni di arabi – pari al 21 per cento – e 534 mila membri di altre minoranze (5,5 per cento). Rispetto allo scorso anno, la popolazione è cresciuta di 216 mila persone, con un incremento del 2,3 per cento. Negli ultimi dodici mesi sono nati 183 mila bambini e sono giunti nel Paese 79 mila nuovi immigrati, mentre sono morte 51 mila persone. Il 28 per cento della popolazione ha meno di 14 anni, mentre il 12 per cento ne ha più di 65. Entro il 2030, la popolazione dovrebbe raggiungere gli 11,1 milioni ed entro il 2040, 13,2 milioni. Nell'anno del centenario di Israele, il 2048, si prevede che la popolazione raggiunga i 15,2 milioni. Secondo i dati, alla fine del 2021, il 46 per cento della popolazione ebraica totale mondiale viveva in Israele. Sul fronte economico, il 2022 ha visto la crescita reale pro capite raggiungere il 4,4 per cento rispetto a una media del 3,3 per cento per i Paesi dell'Unione europea. Nel periodo 2012-2022, la crescita reale pro capite di Israele ha raggiunto il 23,4 per cento, ha affermato la Cbs, rispetto a una media del 14,7 per cento per i Paesi dell'Ue. (Res)