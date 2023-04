Business news: entro tre o cinque anni l’Iraq sarà tra i maggiori esportatori mondiali di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un arco di tempo che oscilla fra tre e cinque anni, l’Iraq diventerà uno dei maggiori Paesi esportatori di gas al mondo, mentre attualmente è tra i principali consumatori. Lo ha annunciato il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, all’emittente irachena “Al Ula”. Al Sudani ha spiegato che “la quinta tornata di concessioni per progetti relativi al gas, oltre al progetto di Total e a quelli della sesta tornata, renderà l’Iraq autosufficiente e ne farà un Paese esportatore”. Tra gli obiettivi strategici di Baghdad, ha aggiunto, ci sono altri tre progetti, ossia “la Via dello sviluppo, il porto di al Faw e la città industriale”. Ankara, secondo al Sudani, è particolarmente entusiasta del progetto della Via dello sviluppo, che collegherà i porti iracheni alla Turchia e, di qui, all’Europa, contribuendo potenzialmente alla nascita di una rete regionale di strade, vie di transito e ferrovie. Quanto al porto di al Faw, al Sudani ha annunciato che i consulenti della società italiana Italferr, già coinvolti nella costruzione di strade e ferrovie dello scalo, sono stati incaricati di elaborare progetti per oleodotti e gasdotti. Quindi, ha ringraziato la Germania per i contratti siglati con la compagnia Siemens, che hanno consentito la riduzione dei costi di manutenzione del 30 per cento. (Irb)