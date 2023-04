Business news: Algeria, Autorità regolamentazione idrocarburi, nessuna revisione prezzi carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Algeria non hanno intenzione di rivedere i prezzi del carburante attualmente in vigore. Lo ha affermato il presidente dell'Autorità di regolamentazione degli idrocarburi (Arh), Rachid Nadil, in un'intervista all’emittente “Ennahar Tv”, aggiungendo che sarebbe necessario creare un meccanismo di sussidio per le categorie a basso reddito prima di procedere con un possibile aumento dei prezzi del carburante, e che, visto l’alto costo della vita attuale, non è possibile procedere con una mossa simile. Tuttavia, a detta del presidente di Arh, la ripresa economica nel Paese potrebbe portare a un leggero aumento nei consumi di carburante durante l’anno in corso. Nel 2022, questi erano stati pari a 17,7 milioni di tonnellate, con un aumento del 3 per cento su base annua. Secondo Nadil, la crescita dei consumi dovrebbe continuare anche nei prossimi anni, raggiungendo i 41 milioni di tonnellate entro il 2050, con un aumento annuo di circa 3 milioni di tonnellate. Ad ogni modo, la produzione interna dovrebbe riuscire a soddisfare la crescente domanda. (Ala)