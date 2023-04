Business news: General Electric, ricavi in aumento del 14 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense General Electric ha registrato ricavi per 14,49 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, con un incremento del 14 per cento su base annuale. Stando ai risultati finanziari al 31 marzo, il dato è dovuto soprattutto all’incremento della domanda dei motori aeronautici prodotti dalla società, alla luce della ripresa del trasporto aereo a livello globale. Durante una call con gli analisti, l’amministratore delegato, Larry Culp, ha sottolineato che nel primo trimestre è stato registrato un flusso di cassa pari a 102 milioni di dollari: si tratta del primo dato trimestrale positivo in quasi 10 anni. “Le persone stanno tornando a viaggiare, rafforzando la nostra ripresa”, ha detto, aggiungendo che l’azienda ha rivisto al rialzo la guidance relativa agli utili e ai flussi di cassa per l’anno corrente. (Was)