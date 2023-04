Business news: semiconduttori, Tsmc predispone modesto incremento salariale nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) ha previsto un modesto incremento delle retribuzioni per i suoi dipendenti nel 2023, ben al di sotto degli stipendi erogati durante la pandemia di Covid-19. L’adeguamento salariale è stato annunciato dalla multinazionale in un messaggio ai dipendenti, cui sarà offerto un aumento di stipendio compreso tra il 3 e il 5 per cento, in calo rispetto all’incremento di circa il 10 per cento disposto lo scorso anno. Ad influire sulla revisione salariale, condotta solitamente dai vertici della società nel mese di aprile, è stata anche la flessione registrata nel comparto dei semiconduttori, osservano gli analisti. (Cip)