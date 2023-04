Business news: Marocco, società cinese, marocchina e saudita lanciano progetto idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Energy China International Construction Group, attiva nel settore dell’ingegneria, un’azienda marocchina e una saudita si sono associate per sviluppare un progetto per la produzione di idrogeno verde in Marocco. Lo riferisce il sito “Ya Biladi”, secondo cui il progetto mira a produrre 1,4 milioni di tonnellate all’anno di ammoniaca verde, che equivalgono a circa 320.000 tonnellate di idrogeno verde, attraverso un impianto solare fotovoltaico da 2 gigawatt e un progetto eolico da 4 gigawatt. Il progetto sarà realizzato nel sud del Paese nordafricano e sarà sviluppato in partnership con la Saudi Ajlan Brothers e la società marocchina Gaia Energy. Il progetto aiuterà a ridurre le emissioni di CO2 e fornirà energia pulita al sud del Marocco e all’Europa. (Res)