Sport: Federazione internazionale di judo ammette russi e bielorussi a competizioni come atleti neutrali

- I cittadini di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni sportive di judo sotto una bandiera neutrale. Lo ha deciso il comitato esecutivo della Federazione internazionale di judo. L’organo “ha deciso di concedere agli atleti di Russia e Bielorussia di partecipare agli eventi della Federazione come atleti individuali e neutrali”, si legge in una dichiarazione. Il comitato esecutivo compirà “controlli su tutti gli individui proposti per la partecipazione, incluso sui contenuti sui social, con uno specifico riferimento alla possibile propaganda di guerra”, si legge. Solo gli atleti che supereranno queste verifiche saranno ammessi alle competizioni sportive. (Vap)