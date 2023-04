Usa: sparatoria in Texas, cinque morti tra cui un bambino di otto anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone, tra cui un bambino di otto anni, sono morte a Cleveland, in Texas, dopo che un uomo ha aperto il fuoco contro il vicinato utilizzando un fucile d’assalto Ar-15. L’ufficio dello sceriffo della contea di San Jacinto ha precisato che l’incidente è avvenuto nella notte di ieri. Il responsabile della sparatoria, che allo stato attuale rimane latitante, avrebbe sparato nel suo giardino utilizzando il suo fucile. A quel punto, i vicini gli avrebbero chiesto di smettere, non riuscendo a dormire a causa del rumore. L’uomo avrebbe quindi aperto il fuoco contro i vicini. Le forze dell’ordine hanno trovato le vittime nella notte di ieri, dopo aver ricevuto una telefonata in cui veniva denunciato l'incidente, intorno alle 23:30 locali. Secondo lo sceriffo, le vittime avrebbero chiesto all’uomo di “smetterla di sparare nel proprio giardino: ci sono dei bambini piccoli che stanno cercando di dormire”. Il sospettato, che secondo le autorità sarebbe stato ubriaco, avrebbe risposto che “nel mio giardino posso fare quello che voglio”. L’uomo sarebbe stato poi ripreso da una telecamera di sicurezza mentre si avvicinava all’abitazione delle vittime con il fucile in mano. (Was)