Roma: 57enne trovato morto alla Laurentina, aveva problemi di tossicodipendenza

- Il cadavere di un uomo di 57 anni è stato rinvenuto in un'area verde in via Giuseppe Lipparini alla Laurentina. L'uomo, con problemi di tossicodipendenza, probabilmente si era inoltrato nella fitta vegetazione per far consumo di droga. A dare l'allarme è stata la cognata di 41 anni che ha riferito ai carabinieri di aver rinvenuto l'uomo già deceduto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della stazione Quarto Miglio Appio, il medico legale e la settima sezione rilievi del nucleo investigativo dell'Arma. Accanto al corpo dell'uomo sono state rinvenute siringhe e alla prima ispezione della salma non sono state rilevate lesioni né segni di colluttazione. È stata comunque disposta l'autopsia e le indagini proseguiranno nei prossimi giorni.(Rer)