Business news: Taiwan, governatore della Virginia annuncia apertura ufficio commerciale

- Il governatore della Virginia, il repubblicano Glenn Youngkin, ha approvato l’istituzione di un ufficio commerciale a Taiwan, che contribuirà ad intensificare gli scambi e la cooperazione con l’isola rivendicata dalla Cina. Lo riporta l’agenzia di stampa taiwanese “Central News Agency”, dando conto del colloquio intrattenuto da Youngkin con la presidente, Tsai Ing-wen, a Taipei. Quello a Taiwan, “sarà il quarto ufficio commerciale internazionale istituito dalla Virginia, dopo quelli aperti in Germania, Corea del Sud e Giappone. Rappresenta un impegno duraturo, diretto a promuovere la collaborazione e rafforzare i nostri legami con Taiwan”, ha detto il funzionario statunitense al termine del colloquio. Youngkin, arrivato a Taipei per una visita di due giorni, si recherà successivamente anche in Giappone e Corea del Sud. Tuttavia, “non potevo immaginare un posto migliore da dove iniziare il viaggio”, ha detto, ricordando “l’ingegnosità, il talento e lo spirito” che legano i rispettivi popoli. Secondo Youngkin, Taiwan e la Virginia godono inoltre di una “stretta relazione commerciale”, provata anche da un aumento delle esportazioni verso l'isola del 27 per cento rispetto al 2020. (Cip)