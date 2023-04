Business news: Cina, Evergrande pronta a vendere 2 controllate nel quadro della ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione veicoli elettrici del colosso dell’immobiliare cinese Evergrande venderà due sue controllate, Flaming Ace e Assemble Guard, ad un’altra unità del gruppo, Anxing Holding, nel quadro del piano di ristrutturazione del debito estero portato avanti dal gruppo. Lo riporta la piattaforma di notizie “Channel News Asia”, precisando che la vendita frutterà alla divisione un guadagno di 3,6 miliardi di dollari. Nella stessa giornata, l’unità di punta del gruppo, Hengda Real Estate, ha fatto sapere che i creditori onshore della multinazionale si riuniranno il 26 aprile prossimo per decidere se aderire alla proposta di ristrutturazione del debito estero della società, pari a 22,7 miliardi di dollari. L’incontro, si legge in un’informativa presentata da Evergrande alla Borsa di Hong Kong, coinvolgerà i detentori di obbligazioni onshore dal valore di 1,19 miliardi di dollari. In considerazione della priorità di rimborso più elevata di cui godono i creditori domestici rispetto alle controparti offshore, Evergrande potrebbe garantire condizioni di ristrutturazione migliori agli obbligazionisti della prima potenza asiatica. (Cip)