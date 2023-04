Business news: Uzbekistan, accordo con russa Gazprom Neft per import 200 mila tonnellate di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uzbekistan e la società russa Gazprom Neft hanno concordato le importazioni di 300 mila tonnellate di petrolio russo nel 2023. Lo ha affermato un rappresentante del ministero dell'Energia uzbeko, Adkhamdzhon Ubajdullaev. Il funzionario ha inoltre detto che circa il 30 per cento del volume totale della produzione di gas in Uzbekistan coinvolge le aziende russe. "L'Uzbekistan ha prodotto 51,5 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2022. La quota di imprese della società con la partecipazione del capitale russo è superiore al 30 per cento. In termini fisici, questo è più di 15 miliardi di metri cubi", ha detto Ubajdullaev. (Rum)