© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disney ha fatto causa al governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis. Negli atti di accusa, la compagnia ha accusato il governatore di avere messo in atto una “campagna senza scrupoli, tesa a sfruttare il proprio potere politico” per danneggiare l’azienda. (Was)