Business news: Samsung divisione semiconduttori perde 3,4 miliardi di dollari nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics ha annunciato che le sue attività di produzione di semiconduttori hanno chiuso il primo trimestre con una perdita operativa di 4.600 miliardi di won (3,4 miliardi di dollari), in un contesto di forte contrazione della domanda globale del settore. Il colosso tecnologico sudcoreano ha anche confermato che l'utile operativo della compagnia nel suo complesso è calato a 640 miliardi di won, in calo del 95,5 per cento su base annua. Il fatturato è calato del 18,1 per cento a 63.800 miliardi di won. (Git)