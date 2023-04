Business news: Cina, istituti bancari hanno registrato una contrazione dei margini nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque delle principali banche della Cina hanno registrato una contrazione dei margini nel primo trimestre, a causa delle variazioni dei prezzi sui prestiti. Lo riporta la piattaforma di notizie "Channel News Asia". Alla fine di marzo, la Banca industriale e commerciale cinese (Icbc), il più grande prestatore commerciale al mondo per asset, ha registrato un margine di interesse netto dell'1,77 per cento, in calo dall'1,92 per cento rispetto alla fine del trimestre precedente. Simili decrementi sono stati registrati anche dalla Banca agricola della Cina (AgBank), dalla Banca di Cina (Boc), dalla Banca delle comunicazioni (BoCom) e dalla China Construction Bank Corp (Ccb). "È probabile che gli istituiti di credito cinese subiscano ulteriori pressioni, alimentate dal riprezzamento dei mutui a tassi ridotti e dalla continua concorrenza sui depositi, nonché dalle continue direttive politiche sulla riduzione dei costi per i mutuatari, in particolare per le micro e piccole imprese", ha osservato Elaine Xu, direttrice per l'area Asia-Pacifico dell'agenzia statunitense Fitch Ratings. (Cip)