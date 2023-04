Business news: Cina, seconda fase Fiera di Canton si conclude con accordi per 4,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda fase della 133ma edizione della Fiera delle importazioni e delle esportazioni della Cina, tenuta dal 23 al 27 aprile nella città meridionale di Canton, si è conclusa con la stipula di accordi di spedizione dal valore di oltre 4,5 miliardi di dollari. Lo riporta l'agenzia di stampa "Xinhua", ricordando che l'esposizione ha registrato la partecipazione di oltre 12 mila aziende. Nel corso della rassegna, sono stati esposti beni di consumo non durevoli, articoli da regalo e accessori per la casa, nonché prodotti a basse emissioni di carbonio. La prima fase della fiera, tenuta dal 15 al 19 aprile scorsi, ha invece registrato un volume d'affari pari a 1,26 milioni di dollari. Ha registrato la partecipazione di 12.911 aziende, con 3.856 espositori che hanno debuttato per la prima volta. La terza fase avrà invece luogo dal primo al 5 maggio prossimi, e sarà incentrata sull'esposizione di capi d'abbigliamento, calzature e dispositivi medici, tra le altre cose. (Cip)