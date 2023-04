Sardegna: Solinas, da Glencore grave scorrettezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo bene - dice ancora il presidente - che la produzione dello zinco è stata incrementata in Spagna, a danno di Portoscuso, e che lo stesso è avvenuto in Germania con il piombo" ma "non accettiamo che la multinazionale, sorda ad ogni ragionevole proposta emersa nelle numerose interlocuzioni in Sardegna e al Ministero, metta una pietra tombale su una linea di produzione strategica per la Sardegna e per l'intero paese, nonchè sulla dignità e il futuro dei lavoratori, proprio mentre è aperto un tavolo di confronto ai massimi livelli". Ai lavoratori di Portovesme e san Gavino, dice ancora il Presidente Solinas "confermo la totale vicinanza della Regione, che non li abbandonerà e garantirà non solo il sostegno di ammortizzatori sociali, ma anche ogni azione finalizzata a esplorare possibili soluzioni per la ripresa degli impianti" (Rin)