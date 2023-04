Francia: rapina da diversi milioni di euro alla gioielleria Bulgari a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gioielleria Bulgari a Place Vendome, a Parigi, è stata bersaglio oggi di una rapina da alcuni milioni di euro, anche se la stima del danno è ancora in corso. Lo ha reso noto l’emittente “Bfmtv”. I tre autori della rapina, incappucciati e armati, sono riusciti a fuggire a bordo di due motociclette. Un addetto alla sicurezza del negozio è rimasto ferito alla testa dopo aver ricevuto un colpo con l’impugnatura di un fucile ed è stato soccorso dai servizi di emergenza. Bulgari ha annunciato di avere sporto denuncia e sull’accaduto è stata avviata un’indagine. Non è la prima volta che la gioielleria parigina viene presa di mira. Nel settembre 2021 il negozio era stato vittima di un furto per un valore stimato di dieci milioni di euro. (Frp)