Sudan: ex premier Hamdok, conflitto può diventare “un incubo per il mondo”

- In Sudan il cessate il fuoco, prorogato per 72 ore giovedì, sta vacillando. In alcune aree della capitale, Khartum, vengono segnalati attacchi aerei e con carri armati e artiglieria. Lo riferisce l’emittente britannica “Bbc”, che riporta anche l’allarme dell’ex primo ministro sudanese Abdalla Hamdok, secondo cui il conflitto può diventare “un incubo per il mondo”, peggiore di quelli della Siria e del Libano. Anche “Sudan News” riferisce di scontri soprattutto nell’area di Khartum, Bahri e Omdurman, a vantaggio delle Forze armate sudanesi (Saf), l’esercito regolare che fa capo al generale e presidente di fatto Abdel Fattah al Burhan, sulle Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. Secondo “Sudan News”, inoltre, nello Stato di Gedaref è stato dichiarato lo stato di emergenza. Parlando a una conferenza a Nairobi, in Kenya, Hamdok ha sottolineato che quello in atto non è uno scontro tra forze armate regolari e un piccolo gruppo di ribelli: “Sono quasi due eserciti, ben addestrati e ben armati”, ha avvertito. L’ex premier ha invocato uno sforzo internazionale per convincere le parti in lotta per il potere a sedere al tavolo delle trattative e ha sottolineato che in un Paese “enorme e con grandi diversità” la guerra potrebbe provocare centinaia di migliaia di morti e milioni di rifugiati, con una conseguente instabilità nella regione. (segue) (Res)