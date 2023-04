Business news: Kazakhstan, premier Smailov vuole 150 miliardi di dollari d’investimenti entro il 2029

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla sua indipendenza, nel 1991, il Kazakhstan ha attirato 410 miliardi di dollari d’investimenti: l’obiettivo strategico del governo è aggiungerne 150 miliardi da qui al 2029. Lo ha dichiarato il primo ministro Alikhan Smailov nel corso del Business forum tra Kazakhstan e Repubblica Ceca ad Astana, organizzato in occasione della visita nel Paese centrasiatico dell’omologo ceco Petr Fiala. Smailov ha ricordato nella circostanza le esenzioni fiscali e le varie forme di sostegno pubblico a favore delle imprese che investono in Kazakhstan, in particolare nelle zone economiche speciali che godono di “supporto infrastrutturale a tutto tondo”. Il premier ha anche fatto riferimento all’attività del Centro finanziario internazionale di Astana (Aifc), volta a “creare le condizioni necessarie per gli investimenti esteri”. (Res)