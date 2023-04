Business news: First Republic Bank, crollo del 27 per cento in Borsa dopo calo dei depositi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni della banca statunitense First Republic Bank hanno registrato un crollo del 27 per cento in Borsa, dopo che l’istituto ha segnalato di aver registrato un calo di 100 miliardi di dollari sul totale dei depositi dei clienti. All’apertura dei mercati, il titolo ha segnato un valore di 11,64 dollari per azione, segnando un nuovo record negativo e registrando un decremento del 90 per cento rispetto al dato di inizio marzo. La banca è stata recentemente salvata dal fallimento grazie ad una iniezione di capitale pari a 30 miliardi di dollari, concessa da un pool di grandi istituti di credito dopo essere stata colpita dalla crisi esplosa in tutto il settore dopo la bancarotta di Silicon Valley Bank e Signature Bank, il mese scorso. (Was)