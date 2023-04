Business news: startup giapponese fallisce primo tentativo di allunaggio privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La startup giapponese Ispace ha annunciato di aver fallito il primo tentativo di una sonda artificiale privata di toccare il suolo lunare. La startup ha perso i contatti con la sonda durante la delicata fase di allunaggio, ma sostiene di aver compiuto "grandi passi" verso un futuro successo. "Non prevediamo un ripristino delle comunicazioni (con la sonda) e abbiamo stabilito che sarà difficile completare (la missione)", afferma una nota dell'azienda giapponese, secondo cui è possibile che la sonda si sia schiantata sul suolo lunare a causa di una decelerazione insufficiente. L'amministratore delegato di Ispace, Takeshi Hakamada, ha dichiarato durante una conferenza stampa che l'azienda "reputa comunque un enorme successo aver ottenuto tutti i dati sino all'allunaggio, un grande passo avanti per la prossima missione". La sonda di Ispace era stata immessa in orbita da un razzo di SpaceX lo scorso dicembre, e aveva raggiunto l'orbita lunare dopo circa quattro mesi e mezzo. (Git)