Business news: Usa-Corea del Sud, firmati 23 memorandum di cooperazione tecnologica

- I leader imprenditoriali di Stati Uniti e Corea del Sud hanno firmato 23 memorandum di cooperazione in ambiti tecnologici come i semiconduttori, la mobilità del futuro e l'energia pulita in occasione del viaggio di Stato del presidente coreano Yoon Suk-yeol negli Stati Uniti. In occasione della visita, la Federazione delle industrie coreane ha organizzato una tavola rotonda e un forum aziendale presso la sede della Camera di commercio Usa a Washington per discutere il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale tra le aziende dei due Paesi. Agli eventi hanno preso parte 39 rappresentanti di grandi conglomerati coreani come Samsung, SK, Hyundai Motor, Lg e Lotte, e i dirigenti di grandi aziende Usa come Qualcomm, Ibm, Microsoft, Boeing, Ge e Tesla. (Was)