Business news: Kirin Holdings acquisterà l'azienda australiana Blackmores per 1,24 miliardi di dollari

- L'azienda giapponese produttrice di bevande Kirin Holdings acquisirà la compagnia australiana produttrice di integratori alimentari Blackmores per 1,88 miliardi di dollari australiani (1,24 miliardi di dollari). Lo hanno annunciato le due aziende. Kirin ha offerto 95 dollari australiani per azione, un premio del 23,7 per cento rispetto al valore di mercato dell'azienda australiana prima dell'annuncio dell'offerta. Il consiglio di amministrazione di Blackmores si è espresso all'unanimità in favore dell'affare. (Git)