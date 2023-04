Business news: l'economia Usa è cresciuta dell'1,1 per cento nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 l'economia degli Stati Uniti è cresciuta dell'1,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Commercio. Per il prodotto interno lordo Usa si tratta di un rallentamento rispetto al 2,6 per cento registrato su base annuale nel tre mesi precedenti, ma comunque del terzo trimestre di crescita consecutivo dopo un periodo di contrazione nella prima metà del 2022. Un rallentamento che, scrive il "New York Times", è legato in particolare alla debolezza del settore immobiliare e degli investimenti, entrambi fortemente influenzati dai rialzi dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. Nel contempo, pur in un periodo di forte inflazione e di aumento dei costi del prestito, i consumi hanno tenuto. Nel primo trimestre la spesa dei consumatori è cresciuta del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. (Was)