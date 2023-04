Business news: Kishida, donne dovrebbero occupare 30 per cento dei vertici delle grandi aziende giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno il 30 per cento delle posizioni dirigenziali nelle maggiori aziende quotate alla Borsa di Tokyo dovrebbe essere occupato da donne. Lo ha dichiarato il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, sollecitando il tessuto imprenditoriale del Paese a intensificare gli sforzi in favore dell'equità di genere. "Creeremo una spinta per il progresso delle donne con azioni concrete, inclusi obiettivi numerici a breve termine e piani d'azione", ha affermato il capo del governo durante un incontro dell'esecutivo dedicato all'equità nel settore privato. Kishida ha dichiarato che il governo punta a conseguire la soglia del 30 per cento entro il 2030, e che tale obiettivo verrà presto sostenuto col varo di misure concrete. Ad oggi solo il 2,2 per cento delle aziende nel mercato Prime della borsa di Tokyo vanta una dirigenza composta per oltre il 30 per cento da donne. Il tema è rilevante nell'ambito dei piani del premier Kishida per attirare più investimenti nel Paese: oltre il 60 per cento degli investitori istituzionali consultati dall'Ufficio di gabinetto giapponese ha infatti affermato che l'equità di genere è un fattore rilevante nell'ambito delle valutazioni di investimento. (Git)