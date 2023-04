Sport: a Roma è festa scudetto, vince la squadra femminile del club giallorosso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucarelli si è detta "orgogliosa per la vittoria della As Roma Femminile. Esempio per tutte le bambine che si affacciano a questo sport. "Il calcio è sempre stato uno sport da maschi in Italia ma è in costante aumento il numero di bambine che scendono in campo. Gioco di squadra, sicurezza e resilienza sono i valori che questo fantastico sport insegna. Cinque anni di vita della As Roma femminile, 5 anni costellati da successi che oggi culminano nello scudetto. Sono sicura che questa squadra entrerà sempre più nel cuore dei romani e che il calcio femminile giochi negli stessi stadi del maschile. I migliori auguri alle ragazze e all'allenatore Spugna sperando il 4 giugno a Salerno di bissare la Coppa Italia". La squadra fino a poco tempo fa non aveva un campo per giocare e allenarsi in casa e diverse realtà politiche cittadine si sono mobilitate perché fosse assegnato uno spazio alla squadra. (Rer)