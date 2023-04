Sardegna: Solinas, da Glencore grave scorrettezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inammissibile l'annuncio del disimpegno mentre in corso un tavolo di confronto aperto dal governo. Con queste parole il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, commenta, con profonda amarezza, il disimpegno di Glencore dagli impianti di Portovesme e san Gavino. In queste settimane di continua e unilaterale ricerca di dialogo, dice il presidente Solinas, è emerso con chiarezza che il tema dell'energia, che accomuna tutte le industrie italiane ed Europee, è stato utilizzato per coprire una strategia industriale evidentemente diversa da quella illustrata dall'azienda, che come rivelato da fonti ministeriali, ha usufruito negli ultimi 4 anni di oltre 140 milioni di euro di sostegni straordinari, oltre agli sgravi fiscali per l'abbattimento dei costi energetici". (segue) (Rin)