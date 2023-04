Pnrr: Fugatti, governo cambi e si interfacci con le Regioni anziché con i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato “deve interfacciarsi con le Regioni” che invece “il Pnrr ha bypassato e si interfaccia direttamente con Comuni, che non sono abituati. Chiederemo al governo di tornare indietro su questo”. Lo ha detto il presidente del Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega. La “ripartizione rivolta al Sud è comprensibile - ha proseguito - ma oggi non si può rinunciare a risorse che siamo in grado di spendere. I nostri progetti li abbiamo, vorremmo portare quelle opere che siamo in grado di portare a termine entro il periodo pensato inizialmente per il Pnrr”. (Rem)