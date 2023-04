Egitto: le riserve di grano coprono poco più di due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di grano dell'Egitto sono sufficienti per 2,6 mesi e basteranno fino al prossimo 5 luglio. Lo ha annunciato il ministro dell'Approvvigionamento egiziano, Ali Moselhi, in una conferenza stampa. Il Paese delle piramidi ha avviato delle intese con Cina e India per importare il grano pagandolo rispettivamente in yuan e rupie, ma non è stato finalizzato nessun accordo, ha affermato. L'Egitto è il più grande importatore di grano al mondo e di solito acquista dall'estero fino a 12 milioni di tonnellate all'anno. Il ministro dell'Approvvigionamento ha affermato che dall'inizio della stagione del raccolto, il primo aprile, sono state acquistate dagli agricoltori 365.000 tonnellate di grano. Il governo egiziano punta a importare circa 5 milioni di tonnellate di grano quest'anno, secondo Moselhi. Nel tentativo di assicurarsi le forniture, il governo ha aumentato del 50 per cento dall'inizio dell'anno l'importo del costo del grano erogato ai produttori locali. Inoltre, Moselhi ha annunciato che il governo intende anche presentare al parlamento una proposta che consentirebbe agli egiziani espatriati di importare oro senza costi doganali. (Cae)