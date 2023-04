Sport: a Roma è festa scudetto, vince la squadra femminile del club giallorosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- È festa scudetto a Roma: la squadra femminile del club giallorosso ha vinto il campionato di serie A dopo la gara con la Fiorentina giocata oggi al campo Tre Fontane all'Eur. La vittoria di oggi è stata assicurata dalle due reti messe a segno da Elisa Bartoli e Giada Greggi. In città il primo a manifestare la sua gioia è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "È uno scudetto storico che riempie di gioia e orgoglio. Bravissime ragazze e complimenti a tutto il team. Vi aspettiamo presto in Campidoglio per tributarvi l'omaggio della città". Anche la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha inviato i suoi complimenti alle giocatrici: "Una stagione perfetta, il sogno che diventa realtà e storia. Complimenti alle ragazze dell'As Roma per la conquista dello scudetto del campionato di serie A femminile al termine della gara giocata oggi pomeriggio contro la Fiorentina al Tre Fontane. Non vediamo l'ora di celebrare e festeggiare tutti insieme questo entusiasmante successo". (segue) (Rer)