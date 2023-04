Sport: a Roma è festa scudetto, vince la squadra femminile del club giallorosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Non è mancato il plauso dell'assessore allo Sport, Alessandro Onorato, e dell'assessora alle Pari opportunità, Monica Lucarelli. "Un traguardo meritato - ha affermato Onorato - in una stagione straordinaria, che si aggiunge alla conquista della Supercoppa e che proietta le giallorosse nell'eccellenza del calcio nazionale ed internazionale. Complimenti alle atlete e alla società, che ha saputo creare un gruppo sano, determinato e all'altezza delle sfide più prestigiose. Con il sindaco Gualtieri le aspettiamo in Campidoglio per tributare loro il meritato omaggio della città e per festeggiare insieme". (segue) (Rer)