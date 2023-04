Roma: Forza Italia, guide turistiche vessate e abbandonate dal Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Le guide turistiche romane "sono già quotidianamente vessate dal Comune di Roma per la scarsità di misure e di controlli contro l'illegalità e l'abusivismo nel settore, oggi devono anche stare attenti all'incuria dei loro luoghi di lavoro". Lo dichiarano in una nota il senatore Maurizio Gasparri, coordinatore di Forza Italia Roma Capitale, assieme al responsabile della Consulta Turismo di Forza Italia Carlo De Romanis e al Coordinatore del Municipio I di Roma, Francesco de' Micheli, in merito all'incidente avvenuto al Gianicolo l'altro ieri mattina, dove una guida turistica è caduta nel dirupo a causa del cedimento di una recinzione. "La presidente del Municipio I fa da scaricabarile e dal dipartimento ambiente capitolino, per non essere da meno, fanno anche il pesce in barile. Il tutto, a guida Pd. La sicurezza dei luoghi, in particolar modo quelli frequentati da studenti delle scuole in gita, oltre che turisti di tutto il mondo, deve essere una priorità. Ci chiediamo se l'amministrazione Gualtieri stia aspettando che un bambino o un anziano muoiano, prima di intervenire". (Com)