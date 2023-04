Trasporto aereo: Pellecchia (Fit-Cisl), buon lavoro al nuovo amministratore Enav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I migliori auguri di buon lavoro al neo-eletto Pasqualino Monti, nuovo amministratore delegato di Enav e un ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto in questi anni all'Ad uscente Paolo Simioni". E' quanto dichiara in una nota Salvatore Pellecchia, Segretario Generale Fit-Cisl. "Valutiamo molto positivamente i risultati conseguiti dalla società" commenta Pellecchia prendendo atto del comunicato diffuso a valle della riunione dell'assemblea degli azionisti di Enav, che ha approvato il bilancio per l'esercizio per il 2022 con ricavi pari a pari a 944,3 milioni di euro (+12,9 per cento rispetto al 2021) e un risultato netto di 104,5 milioni di euro (+33,9 per cento rispetto al 2021). "Oltre ad una gestione sana e correttamente profittevole è essenziale che l'Enav - aggiunge - la società che controlla e gestisce il traffico aereo in Italia, attualizzi le proprie posizioni rispetto alle dinamiche di gestione delle relazioni industriali, convocando in tempi rapidi i rappresentanti dei suoi dipendenti che tanto stanno contribuendo al successo dell'azienda, per la puntuale verifica dell'avanzamento del piano industriale e per avviare il percorso relazionale propedeutico a definire i necessari adeguamenti contrattuali", conclude il segretario generale della Federazione dei trasporti della Cisl. (Com)