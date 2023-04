Autonomia: Calderoli, mi sarei augurato vincesse Bonaccini invece ha vinto Vogue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dieci regioni hanno chiesto ulteriori forme di autonomia che equivalgono a 74 per cento della popolazione. Ci sono le 4 regioni s guida del Pd che dicono di essere contrarie, peccato che Campania ed Emilia Romagna sono tra i richiedenti di forme particolari di autonomia e l’Emilia Romagna ha sottoscritto un’ intesa. Sono posizioni politiche, mi sarei augurato che vincesse Bonaccini, Anche per una ripresa di dialogo con l'Emilia Romagna, invece ha vinto vogue”. Lo ha detto Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega.(Rem)