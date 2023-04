Business news: Fox, calo in Borsa dopo l’addio di Tucker Carlson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Fox Corporation, azienda statunitense fondata dal miliardario Rupert Murdoch e proprietaria dell’emittente “Fox News”, hanno registrato un calo in Borsa dopo la notizia dell’abbandono del conduttore televisivo Tucker Carlson. I titoli di classe A della società hanno segnato un calo del 3,6 per cento, passando da 34 a circa 32 dollari per azione, mentre quelli di classe B hanno registrato un decremento del 3,4 per cento, passando da 31 a 29 dollari. L’emittente ha precisato in una nota che l’addio di Carlson è stata una decisione “concordata da entrambe le parti”. (Was)